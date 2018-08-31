Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке 

В пятницу, 31 августа, в результате взрыва в центре Донецка погиб глава Донецкой провозглашенной республики Александр Захарченко. Данную информацию позже подтвердили в администрации главы ДНР.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, взрыв произошел в ресторане «Сепар» в центре Донецка.
"В результате он (Захарченко, — прим. «РГ») получил смертельное ранение", — рассказал источник агентства.
"К сожалению, это правда, — также подтвердил новость источник в аппарате главы ДНР в беседе с агентством «Интерфакс». — Глава республики получил смертельное ранение. К сожалению, Александр Захарченко скончался. С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев".
Ранее сообщалось, что один человек погиб и как минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе «Сепар» на бульваре Пушкина.
Сейчас на месте ЧП работают оперативники и группа спасателей.