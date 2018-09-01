Украинский участник «АТО» на коленях обратился к РФ

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Украинский участник «АТО» на коленях попросил убежища в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 30 минут назад
Украинский военный Леонид Давыдов был задержан после незаконного пересечения границы с Россией; перебежчик на коленях попросил политического убежища.
Силовик упал на колени в ходе передачи его спецслужбам Украины, сообщает НТВ.
«Я вас прошу и умоляю — политического убежища! Потому что на Украине меня незаконно прессуют, хотят осудить за преступление, которое я не совершал!», — заявил Давыдов.
На допросе российские спецслужбы выяснили, что мужчина ранее работал милиционером и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Давыдов рассказал, что он несколько раз выезжал в зону конфликта и получал там награды ВСУ. По его словам, впоследствии он отказался воевать, после чего в отношении него возбудили уголовное дело «по надуманному предлогу».
Военного обвинили в убийстве пожилой соседки, несмотря на имеющееся алиби и отсутствие доказательств. После этого он решил скрыться в России.
Кроме Давыдова, убежища в России попросили бывший корреспондент телеканала «Киев» Сергей Татаринов и пограничник Михаил Дурасов. Отца Татаринова избили 9 мая за ношение георгиевской ленточки, а ему самому угрожали за то, что он пытался расследовать события в Одессе.
Дурасов работал кинологом в погранслужбе Украины, во время досмотра поездов его заставляли собирать с пассажиров взятки и потом отдавать их вышестоящему руководству. Он сбежал в Россию после неудачной попытки сообщить о коррупции.
После допросов перебежчиков было принято решение предоставить им временное убежище. Все трое задержанных находятся под пристальным вниманием российских спецслужб.
Ранее перебежчик на сторону ДНР назвал способы сокрытия потерь командованием ВСУ.
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