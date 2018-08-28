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Ответ Порошенко журналисту взбудоражил соцсети
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В соцсетях возмутились грубым ответом Порошенко журналисту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грубый ответ президента Украины Петра Порошенко на вопрос журналиста Ивана Казоры попал на видео и возмутил пользователей соцсетей. Запись опубликовал на своей странице в фейсбуке журналист Андрей Лохматов.
На записи видно, как журналист пытается задать Порошенко вопрос о бюджетных средствах, которые президент Украины обещал выделить на реконструкцию Соборной площади в Николаеве, центрального городского стадиона и трасс государственного значения, которые проходят через Николаев.
Однако Порошенко резко схватил и закрыл рукой микрофон а затем что-то сказал журналисту. По словам Казоры, украинский президент заявил: "Ты выйдешь, я тебе расскажу".
После этого охранники, а также глава администрации Николаевской области Алексей Савченко отгородили Порошенко от журналистов.
В комментариях пользователи возмутились поведением главы украинского государства, некоторые из пользователей заявляли, что им "стыдно за такого президента".
"Порошенко в очередной раз подтвердил, что ему и его команде нечего здесь делать", — отметил один из комментаторов.
Ранее Петр Порошенко похвастался "крепкими мышцами" Украины.
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