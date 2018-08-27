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«Штаны на вырост»: внешний вид Климкина высмеяли в Сети
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«Штаны на вырост»: внешний вид Климкина высмеяли в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи высмеяли главу МИД Украины Павла Климкина и джинсы, которые он выбрал для выступления в Авдеевке.
Фото Климкина опубликовал украинский дипломат Василий Боднарь. Он отметил, что на мероприятии также присутствовал президент Петр Порошенко, 80 послов и военные.
«Выступление "помятого реднека", но никак не министра европейской страны», — так прокомментировал внешний вид министра @Perpetumdiablo (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Это же фото появилось в твиттере, якобы принадлежащем бывшему украинскому премьер-министру Николаю Азарову.
«И это министр иностранных дел? Какой имидж он может сформировать для Украины?» — возмутился автор.
«Джинсы на вырост, очень экономный министр, может одни джинсы на семью?» — предположил один из комментаторов.
«Он вещи за Мишико донашивает», — написал другой пользователь.
Еще одна пользовательница предположила, что именно такой образ подходит для нынешних властей Украины.
В прошлом году Климкина уже критиковали за подвернутые джинсы. Министр пришел в них на встречу со своим коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном. Они вместе посетили больницу имени Мечникова в Днепре (бывший Днепропетровск).
Комментарии  Ещё 9 источников 
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