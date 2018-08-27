«Штаны на вырост»: внешний вид Климкина высмеяли в Сети

Фото Климкина опубликовал украинский дипломат Василий Боднарь. Он отметил, что на мероприятии также присутствовал президент Петр Порошенко , 80 послов и военные.

Виступ Міністра закордонних справ @PavloKlimkin в Авдіївці разом з Главою Української держави П. О. Порошенком, 80-ми послами, керівництвом ООС та українськими воїнами pic.twitter.com/Fhc6qjWaQH— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 26 августа 2018 г.

«Выступление "помятого реднека", но никак не министра европейской страны», — так прокомментировал внешний вид министра @Perpetumdiablo (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Это же фото появилось в твиттере, якобы принадлежащем бывшему украинскому премьер-министру Николаю Азарову

«И это министр иностранных дел? Какой имидж он может сформировать для Украины?» — возмутился автор.

«Джинсы на вырост, очень экономный министр, может одни джинсы на семью?» — предположил один из комментаторов.

«Он вещи за Мишико донашивает», — написал другой пользователь.

Еще одна пользовательница предположила, что именно такой образ подходит для нынешних властей Украины.