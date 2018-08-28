Манипуляции в тени: Как украинские партии лгут о собственном финансировании

По сообщению пресс службы агентства, им было составлено и передано в суд 84 административных протокола по результатам анализа 271 отчетов политических партий за I квартал 2018 года, где содержались данные об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Нарушения в финансовой отчетности партий в 2018 г.

45 административных протоколов составлены по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП) — нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

При этом составлено и направлено в суд 36 протоколов согласно статьи 212-21 КУпАП о нарушении установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или представлении финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований.

3 админпротокола составлены по статье 188-46 КУпАП: невыполнение законных требований (предписаний) НАПК по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, не предоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации или не в полном объеме.

Отмечается, что наибольшее количество административных протоколов составлено в отношении физических лиц, которые осуществляли взносы на поддержку политических партий «УКРОП», «Самопомощь» и ВО «Свобода». Административные протоколы направлены в районные суды Киева, Львова, Черкасс, Днепропетровска, Полтавы, Житомира, Львовской, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областей Украины.

Митинг в поддержку лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана в Киеве

Государственное финансирование партий: обман и манипуляция за счет простых граждан

В 2016 г на Украине был принят закон о финансировании из государственного бюджета политических партий, прошедших в парламент. По задумке его авторов, это должно было сделать украинский политикум прозрачным и независимым, но по факту стало способом спонсирования политической агитации за деньги простых украинцев.

Закон предусматривал прямое финансирование из госбюджета всех партий, которые получили на предыдущих парламентских выборах больше 2% поддержки избирателей. Но эта норма вступит в силу только после следующих выборов, а до той поры государственную субсидию получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер в 2014 году. Суммы, которые выделяют партиям из бюджета, определяют по формуле — 2% минимальной заработной платы умножается на количество избирателей, которые приняли участие на последних парламентских выборах. При этом финансированием будет распределяться пропорционально полученным голосам. Проще говоря, какая партия наберет больше голосов, та и получит больше средств. В среднем каждый гражданин Украины отдает на финансирование партий 13 грн. Так, на 2017 год Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции распределило деньги по партиям.

Премьер Украины А. Яценюк и спикер Рады А. Турчинов возглавили новую партию «Народный фронт»

«Народный фронт» стал лидером финансирования и получил 113,8 млн грн, Блок Петра Порошенко — 112,1 млн грн, Самопомич — 56,4 млн грн, Оппозиционный блок — 48,5 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко — 38,3 млн грн, Батькивщине досталось 29,2 млн грн.

Другое нововведение в том, что было установлено ограничение на максимальные взносы для партий. Для физических лиц они составляют 400 минимальных зарплат, для юридических — 800, и не ограничиваются только деньгами. На благо партии можно передать и разнообразное имущество, стоимость которого также не должна превышать установленный лимит.

Еще одним изменением в украинском законодательстве стала ужесточенная финансовая отчетность, которую требуют от партий контролирующие органы. Принятый закон обязывал все партии (не зависимо от того, получают ли они финансирование от государства) подавать ежеквартальные отчеты об имуществе и передвижении денег на их счетах. Контролировать этот процесс обязали НАПК. За невыполнение установленных требований (несвоевременную подачу отчетов, отображение в них неправдивой информации или нарушений получения взносов) предусмотрены штрафы, исправительные работы и даже лишение свободы. Однако в реальности НАПК обнаружило неспособность доводить дела, касающиеся контроля за партийными финансами до логического завершения, ибо они были встроены в действующую систему.

В 2016 году в отношении партии «Укроп», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским — был составлен административный протокол в части нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии. Партия принимала взносы от физических лиц наличностью через кассовый аппарат, а не через банк, как того требовал закон. В результате Печерский суд Киева принял решение о конфискации около полумиллиона гривен. Но это никак не повлияло на функционирование политсилы.

Батьковщина Батькивщина Тимошенко Юлия

Схожие претензии выдвигались «Батькивщине» и «Самопомощи». Так, за четвертый квартал 2016 года НАПК были установлены нарушения по осуществлению взносов в пользу партии Тимошенко: указывала в отчете, что получала взносы от лиц, которые в последствии заявили, что таких взносов не делали. Сумма составляла около 100 тыс. грн (пожертвования от 10 лиц) и была конфискована. Той же участи подверглись взносы в размере 131 900 гривен, осуществленные в 2016 г. в пользу соратников мэра Львова Андрея Садового через партийную кассу — решение об их изъятии принял Печерский суд Киева.

Действующее законодательство требует от финансовых лиц, желающих «облагодетельствовать» партию, осуществлять благотворительные взносы в пользу политсилы исключительно в виде банковских переводов, причем лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о тех, кто делает взносы. При внесении благотворительных взносов через кассу партии личность дарителя остается неизвестной, что позволяет осуществлять финансирование партии «втемную».

К слову, каких-либо вопросов к «Блоку Порошенко», «Народному фронту» и «Радикальной партии» контролирующие органы не имели. Хотя там тоже нарушали закон. В 2016 и первой половине 2017 г. «Народный Фронт» не указал в годовом отчете ни единой организации партии, которая имела бы статус юридического лица, хотя в нем имеется 633 местные ячейки. Отсутствовало упоминание региональных организаций в отчете Радикальной партии Олега Ляшко за третий квартал того 2016 года. Если бы в НАПК по-настоящему проверили соответствие деклараций реальности, то массив нарушений вышел бы еще более существенным. Поскольку аппараты партий попросту не могут функционировать без людей, помещений и транспорта. Но всех сотрудников чаще всего поголовно записывали в волонтеры без официального оформления.

Бессилие НАПК и спонсоры националистов из «Свободы»

Большинство производств, которые осуществило Национальное агентство по предупреждению коррупции, были лишь административными и на деятельности партий-нарушителей отразились слабо. В 2017 году на основании представлений НАПК Национальная полиция начала уголовные производства в отношении 16 политических партий по фактам совершения правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации за всеукраинский или местный референдум). Среди них были такие парламентские партии, как «Батькивщина» и ВО «Свобода», однако данное дело закончилось ничем.

Митинг националистов во Львове

Кроме того, следует отметить, что в законе существует размытая норма: государственные деньги могут тратиться на уставную деятельность партий. Уставная деятельность — это фактически что угодно, в том числе партии могут использовать государственные средства на легальные механизмы подкупа избирателей. Поэтому деньги, которые партии получают из бюджета, стали просто дополнительным фондом, наравне с деньгами от олигархов и с украинских коррупционных схем.

Если посмотреть на фигурантов расследования НАПК, то можно найти и более весомые нарушения. Яркий тому пример — националистическая партия Всеукраинское объединение «Свобода». В отчетах за 2016 год указано, что больше всех средств в партию поступило от ее главного бухгалтера — 75-летнего Ярослава Пелешака. Он пожертвовал почти треть полугодового бюджета политсилы — 761 тысячу гривен. Откуда у него такие средства — большой вопрос, но на него зарегистрировано предприятие «Ярослав-Транс», расположенное во Львове.

Настоящим спонсором партии является бизмесмен Игорь Кривецкий, известный как компаньон криминального авторитета Владимира Дидуха («Вова Мордва»). Он занимает пост руководителя «экономического» совета партии. По информации СМИ, он владеет несколькими отелями и ресторанами во Львовской и Закарпатской областях. Семья финансиста ВО «Свобода» народного депутата Игоря Кривецкого тесно связана партнерскими отношениями с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. Правда, в отчетах он не фигурирует. По официальной версии, политсила существует за счет членских взносов и пожертвований мелких предпринимателей — за последние два года собрала около 10 миллионов гривен, но их происхождение остается неизвестным.

Таким образом, украинские политические партии продолжают финансироваться при поддержке олигархов и различных «черных» схем, несовместимых с законом. А государственное финансирование стало лишь дополнительным источником кормушки для высших партийных функционеров. Граждан Украины все так же обманывают, как и раньше, только за их же собственный счет.