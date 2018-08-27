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Силовики нарушили перемирие в ДНР
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Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — один раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР три мины калибром 82 миллиметров, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие.
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