Порошенко задумал принести Донбасс в жертву Евросоюзу ради выборов

Евросоюз не станет брать города Донбасса под патронат, так же как и инвестировать в его восстановление — Брюсселю это не нужно, так как Украина в качестве инвестиционной зоны не представляет интереса. Так считает эксперт Владимир Брутер

Страны Евросоюза должны взять города Донбасса под свое "шефство". Такое мнение озвучил президент Украины Петр Порошенко

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", — сказал Порошенко в ходе общения с дипломатами и военными в Авдеевке Донецкой области

Сегодня украинские послы, представляющие страну по всему миру, приехали в Донбасс. Их задача, как заявил президент, — сбор средств в мировом масштабе для восстановления региона.

"В Авдеевку по моему поручению приехали все украинские послы, все представители Украины со всего мира, чтобы собственными глазами увидеть, в чем сейчас нуждается Донбасс. Первое и главное — Донбассу нужен мир. Украинские послы будут заниматься мобилизацией финансовых средств мира на восстановление Донбасса. Будем делать так, чтобы каждая страна ЕС взяла на себя ответственность за восстановление отдельного населенного пункта в Донецкой и Луганской областях", — сказал Петр Порошенко.

В прошлом году Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

Страна-бенефициар

Надежды Киева на любые инвестиции ЕС, будь то Донбасс или одна из конкретных отраслей экономики, тщетны, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

"Украина как страна-бенефициар никому не нужна и не интересна".

"Украина, в первую очередь, для ряда стран — это источник дешевой рабочей силы, никаких инвестиций в ее экономику ждать не стоит — хотя бы потому, что отработать эти инвестиции Украина не сможет. Инвестировать в Украину, чтобы возвращать готовый продукт в Евросоюз — бессмысленно, российский рынок для нее закрыт, поэтому Украина нужна как расходный материал, и она сама выбрала этот путь", — говорит эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Обычная риторика

Что до вложений и поддержки, патроната ЕС городов Донбасса, этого также ждать не приходится — страны Евросоюза не станут брать на себя такую ответственность. Во-первых, там опасная зона, а, во-вторых, им это просто не нужно. А учитывая, что скоро президентские выборы и Европа хочет, чтобы Порошенко ушел, она тем более ничего делать не будет, уверен Брутер.

"Брюссель в рамках подписанного год назад соглашения по поддержке Донбасса может дать какие-то копейки, но вообще там будут ждать выборов с расчетом, повторюсь, на смену президента — притом что сам Порошенко совершенно не понимает, какое его ждет будущее. Почему украинский президент постоянно говорит о Донбассе? Потому что это востребовано в Вашингтоне. Его кураторы все время напоминают ему, что нужно быть в центре внимания, иначе о нем забудут в преддверии выборов. В итоге глава государства регулярно делает неадекватные заявления, цель которых — создание информационного шума", — считает эксперт.

Порошенко, отметил Брутер, готов своими идеями заразить Вашингтон, Берлин, Брюссель, но там его идеями "почему-то" не заражаются.

"Берлин и Брюссель смотрят на него неодобрительно, а Вашингтон — подозрительно", — говорит Владимир Брутер.

Впервые о патронаже стран ЕС над Донбассом президент Украины рассказал в начале августа. Тогда на своей странице в Facebook Петр Порошенко сообщил, что предложение о патронаже он сделал "заинтересованным странам" на саммите ЕС — Украина в Брюсселе. В заявлении по итогам саммита говорилось, что Евросоюз действительно "выражает готовность" участвовать в реконструкции юго-востока Украины — "когда это позволят условия".