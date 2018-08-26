Порошенко ждет российские миллиарды 

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, где он принял участие в церемонии символического пуска газа в Авдеевку, заявил, что Россия возместит Киеву убытки по газовым контрактам.
«Больше россияне нас не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», — цитирует выступление президента его пресс-служба.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить компании «Нафтогаз Украины» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по итогам двух арбитражных споров между компаниями было решено, что «Газпром» должен доплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.