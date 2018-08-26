«Умер большой друг Украины»

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Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко выразил в своем твиттере соболезнования по поводу смерти американского сенатора Джона Маккейна.
Украинский лидер заявил, что смерть Маккейна является "печальной новостью" для всех жителей страны. Он отметил, что политик был "большим другом Украины" и пообещал, что украинцы никогда не забудут его вклад в развитие "свободы и демократии" в стране.
"Соболезнования семье и всему американскому народу", — написал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Маккейн скончался на 82-м году жизни.
Позднее газета The New York Times сообщила, что политика похоронят в американском городе Аннаполис. Также отмечалось, что до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны.
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