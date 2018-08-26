«Умер большой друг Украины»

Порошенко назвал Маккейна «большим другом Украины»

Украинский лидер заявил, что смерть Маккейна является "печальной новостью" для всех жителей страны. Он отметил, что политик был "большим другом Украины" и пообещал, что украинцы никогда не забудут его вклад в развитие "свободы и демократии" в стране.

"Соболезнования семье и всему американскому народу", — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Маккейн скончался на 82-м году жизни.