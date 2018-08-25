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Названо число женщин в рядах ВС Украины
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Геращенко заявила, что в ВСУ служат 25 тысяч женщин 

RT на русском 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что в рядах Службы безопасности Украины служат 25 тысяч женщин.
Об этом она написала в Facebook.
«Ещё раз о параде. Он был безупречным и идеальным… Единственное, чего не хватало, — это особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тысяч офицеров. Страна должна знать, сколько у нас женщин-подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами», — заявила Геращенко.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вооружённых силах страны, по данным за 2017 год, служили по меньшей мере 255 тыс. человек.
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