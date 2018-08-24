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Тимошенко задумала сделать главой Украины канцлера
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Тимошенко задумала сделать главой Украины канцлера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что стране нужна парламентская форма правления с канцлером во главе. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Правильно организованная парламентская форма правления на порядок сильнее президентской. И большинство успешных и развитых стран мира имеют именно парламентскую форму правления, в то же время отсталые страны — президентскую, которая является неэффективной и концентрирует власть в одних руках", — сказала Тимошенко на презентации своего концепта новой украинской конституции.
Она подчеркнула, что предлагает сделать выборы парламентского большинства и канцлера всенародными.
Ранее Тимошенко заявила о необходимости создания новой конституции Украины.
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