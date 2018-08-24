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В СЖР назвали Вышинского узником совести
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В СЖР назвали Вышинского узником совести 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве, является узником совести.
«По нашему мнению, Вышинский является самым настоящим узником совести и заложником той сложившейся абсурдной ситуации, когда сам факт принадлежности к российскому СМИ становится поводом для обвинения в государственной измене» — цитирует РИА Новости Шафира.
Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что дело Вышинского намеренно затягивается, так как в суде оно развалится.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. На Украине он обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском: последние новости
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