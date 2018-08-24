В СЖР назвали Вышинского узником совести

«По нашему мнению, Вышинский является самым настоящим узником совести и заложником той сложившейся абсурдной ситуации, когда сам факт принадлежности к российскому СМИ становится поводом для обвинения в государственной измене» — цитирует РИА Новости Шафира.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что дело Вышинского намеренно затягивается, так как в суде оно развалится.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. На Украине он обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.