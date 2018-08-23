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Украина запретила ввоз еще девяти российских книг
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Украина запретила ввоз еще девяти российских книг 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Fotolia / xy
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз еще девяти книжных изданий из России, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
В частности, в обновленном списке, опубликованном на сайте ведомства, появились пять книг Алексея Шляхторова — "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли", "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?", "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском иге".
Также в списке фигурируют книги Олега Ракитянского "Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах", Николая Ульянова "Происхождение украинского сепаратизма", Бориса Евсеева "Казненный колокол", Бориса Максименко и Дмитрия Зубова "Диалог с грядущим русским царем".
Таким образом, список теперь состоит из 193 изданий.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
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