На Украине обескровили овец

Хозяин отары обнаружил в стойле восемь обескровленных овец. Мистический случай произошел в селе Матвеевцы Тернопольской области Украины , пишет Life.ru.

Прибывший на место происшествия ветеринар подтвердил, что из овец высосали всю кровь — более 10 литров. На каждой из туш было несколько небольших отверстий — на шее и задних лапах. При этом возле трупов животных не было крови.

Рядом со стойлом были обнаружены следы, похожие на волчьи или собачьи, однако местные жители уверены, что виновник загадочных смертей овец — некое существо, выпившее кровь и не тронувшее туши.