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На Украине обескровили овец
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На Украине обескровили овец 

Рамблер 1 час назад
Фото: Главный региональный
Хозяин отары обнаружил в стойле восемь обескровленных овец. Мистический случай произошел в селе Матвеевцы Тернопольской области Украины, пишет Life.ru.
Прибывший на место происшествия ветеринар подтвердил, что из овец высосали всю кровь — более 10 литров. На каждой из туш было несколько небольших отверстий — на шее и задних лапах. При этом возле трупов животных не было крови.
Рядом со стойлом были обнаружены следы, похожие на волчьи или собачьи, однако местные жители уверены, что виновник загадочных смертей овец — некое существо, выпившее кровь и не тронувшее туши.
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