Порошенко вновь подняли на смех за нелепые лозунги 

Жители Украины раскритиковали плакаты, которые появились на улицах городов накануне Дня независимости, передает РЕН ТВ.
Внимание украинцев привлек баннер, на котором на фоне герба страны написано:
«Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко».
Жители страны сочли лозунг средневековым и поинтересовались, почему нет ни слова о демократии или экономическом развитии.
«Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества», — говорит один из жителей страны в соцсетях.
«Как думаете, эти три слова помогут Украине стать развитой современной страной в 21-м веке?», — задался вопросом другой.