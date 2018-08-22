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Порошенко вновь подняли на смех за нелепые лозунги
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Порошенко вновь подняли на смех за нелепые лозунги 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Reuters
Жители Украины раскритиковали плакаты, которые появились на улицах городов накануне Дня независимости, передает РЕН ТВ.
Внимание украинцев привлек баннер, на котором на фоне герба страны написано:
«Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко».
Жители страны сочли лозунг средневековым и поинтересовались, почему нет ни слова о демократии или экономическом развитии.
«Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества», — говорит один из жителей страны в соцсетях.
«Как думаете, эти три слова помогут Украине стать развитой современной страной в 21-м веке?», — задался вопросом другой.
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