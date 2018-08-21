Украина выбилась в лидеры по опасной болезни

Первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что страна является «лидером в Европейском регионе относительно распространения кори».
Об этом он рассказал «Укринформу».
По его словам, в нынешнем году наблюдается позитивная динамика в вопросе вакцинации населения против кори и других болезней, однако врачи продолжают фиксировать новые случаи заболевания.
«В 2018 году мы видим позитивную динамику относительно вакцинации против кори, паротита и краснухи среди плановых прививок… Однако украинцы продолжают болеть корью: дети, которые не были вакцинированы, а также начали болеть и взрослые. Украина является лидером в Европейском регионе относительно распространения кори», — указал он.
Он также пояснил, что если на Украине не изменится ситуация с прививками, то «с корью могут прийти особенно опасные болезни — дифтерия, полиомиелит».
Вместе с этим Ляшко отметил, что пока речь не идёт об эпидемии и специалисты давно предупреждали о возможности увеличения случаев заболевания корью.
«Мы не называем ситуацию с распространённостью кори на Украине эпидемией. Это — вспышки, поскольку у нас регистрируется увеличение заболеваемости. У нас есть нестабильная эпидемическая ситуация относительно кори, но это прогнозируемый 5-летний циклический подъём заболеваемости корью. Об этом предупреждали все эпидемиологи Украины», — добавил он.
Ляшко заявил, что Минздрав Украины уже предпринял масштабные мероприятия, чтобы сдержать распространение кори.
Ранее стало известно, что Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил на Украину новую партию вакцины от кори.
В феврале сообщалось, что на Украине запретили продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России.