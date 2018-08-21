Украина выбилась в лидеры по опасной болезни

В Минздраве Украины заявили, что страна лидирует по распространению кори в Европейском регионе

Первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что страна является «лидером в Европейском регионе относительно распространения кори».

Об этом он рассказал «Укринформу»

По его словам, в нынешнем году наблюдается позитивная динамика в вопросе вакцинации населения против кори и других болезней, однако врачи продолжают фиксировать новые случаи заболевания.

«В 2018 году мы видим позитивную динамику относительно вакцинации против кори, паротита и краснухи среди плановых прививок… Однако украинцы продолжают болеть корью: дети, которые не были вакцинированы, а также начали болеть и взрослые. Украина является лидером в Европейском регионе относительно распространения кори», — указал он.

Он также пояснил, что если на Украине не изменится ситуация с прививками, то «с корью могут прийти особенно опасные болезни — дифтерия, полиомиелит».

Вместе с этим Ляшко отметил, что пока речь не идёт об эпидемии и специалисты давно предупреждали о возможности увеличения случаев заболевания корью.

«Мы не называем ситуацию с распространённостью кори на Украине эпидемией. Это — вспышки, поскольку у нас регистрируется увеличение заболеваемости. У нас есть нестабильная эпидемическая ситуация относительно кори, но это прогнозируемый 5-летний циклический подъём заболеваемости корью. Об этом предупреждали все эпидемиологи Украины», — добавил он.

Ляшко заявил, что Минздрав Украины уже предпринял масштабные мероприятия, чтобы сдержать распространение кори.

Ранее стало известно, что Международный чрезвычайный детский фонд ООН ( ЮНИСЕФ ) поставил на Украину новую партию вакцины от кори.