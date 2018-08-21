Ещё
Украина выбилась в лидеры по опасной болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минздраве Украины заявили, что страна лидирует по распространению кори в Европейском регионе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что страна является «лидером в Европейском регионе относительно распространения кори».
Об этом он рассказал «Укринформу».
По его словам, в нынешнем году наблюдается позитивная динамика в вопросе вакцинации населения против кори и других болезней, однако врачи продолжают фиксировать новые случаи заболевания.
«В 2018 году мы видим позитивную динамику относительно вакцинации против кори, паротита и краснухи среди плановых прививок… Однако украинцы продолжают болеть корью: дети, которые не были вакцинированы, а также начали болеть и взрослые. Украина является лидером в Европейском регионе относительно распространения кори», — указал он.
Он также пояснил, что если на Украине не изменится ситуация с прививками, то «с корью могут прийти особенно опасные болезни — дифтерия, полиомиелит».
Вместе с этим Ляшко отметил, что пока речь не идёт об эпидемии и специалисты давно предупреждали о возможности увеличения случаев заболевания корью.
«Мы не называем ситуацию с распространённостью кори на Украине эпидемией. Это — вспышки, поскольку у нас регистрируется увеличение заболеваемости. У нас есть нестабильная эпидемическая ситуация относительно кори, но это прогнозируемый 5-летний циклический подъём заболеваемости корью. Об этом предупреждали все эпидемиологи Украины», — добавил он.
Ляшко заявил, что Минздрав Украины уже предпринял масштабные мероприятия, чтобы сдержать распространение кори.
Ранее стало известно, что Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил на Украину новую партию вакцины от кори.
В феврале сообщалось, что на Украине запретили продавать и использовать вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс», зарегистрированную в России.
RT на русском: последние новости
Депутат Рады заявил, что суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко В Крыму рассказали о целях поездок украинцев на полуостров Москалькова заявила о готовности России к обмену экипажа «Норда» на украинских моряков
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня24
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону308
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель251
Меладзе объяснил решение получить другое гражданство100
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине67
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение