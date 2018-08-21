На Украине обеспокоились исчезновением собственной нации

Население Украины за 25 лет сократилось минимум на 10 миллионов человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1+1.

25 лет назад на Украине проживали 52 млн человек, сейчас население страны, по разным данным составляет от 35 до 42 млн человек.

«Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в два с половиной раза больше, чем во время голодомора», — отмечается в сюжете.

При этом последняя перепись населения на Украине проводилась 18 лет назад.

Авторы сюжета считают, что украинцы могут стать первой нацией, которая может полностью исчезнуть.