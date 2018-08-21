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На Украине обеспокоились исчезновением собственной нации
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На Украине обеспокоились исчезновением собственной нации 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Население Украины за 25 лет сократилось минимум на 10 миллионов человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1+1.
25 лет назад на Украине проживали 52 млн человек, сейчас население страны, по разным данным составляет от 35 до 42 млн человек.
«Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в два с половиной раза больше, чем во время голодомора», — отмечается в сюжете.
При этом последняя перепись населения на Украине проводилась 18 лет назад.
Авторы сюжета считают, что украинцы могут стать первой нацией, которая может полностью исчезнуть.
На сто родившихся украинцев приходится 140 умерших, то есть в год умирает столько же граждан, сколько проживает в Хмельницком, Сумах или Черновцах.
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