Ещё
Порошенко попал под следствие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады заявил, что суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.
«14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея… предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене», — написал парламентарий.
По его словам, в данном расследовании речь идёт о «виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами».
Он также, в частности, призвал привлечь к ответственности людей, которые проводили парад в августе 2014 года с использованием техники, которая в этот момент была необходима ВСУ.
Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
RT на русском: последние новости
В Минздраве Украины заявили, что страна лидирует по распространению кори в Европейском регионе В Госсовете Крыма рассказали о рекордном числе украинских туристов, посетивших полуостров Москалькова заявила о готовности России к обмену экипажа «Норда» на украинских моряков
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня24
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону308
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель251
Меладзе объяснил решение получить другое гражданство100
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине67
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение