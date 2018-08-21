Порошенко попал под следствие

Депутат Рады заявил, что суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

«14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея… предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене», — написал парламентарий.

По его словам, в данном расследовании речь идёт о «виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами».

Он также, в частности, призвал привлечь к ответственности людей, которые проводили парад в августе 2014 года с использованием техники, которая в этот момент была необходима ВСУ.

Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.