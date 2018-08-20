Для похищения Януковича создадут «аналог Моссада»

На Украине предложили создать «аналог Моссада» для похищения Януковича

Бывшего президента Украины Виктора Януковича в случае обвинительного приговора по делу о госизмене нужно доставить в страну с помощью специально созданного подразделения наподобие израильского Моссада, заявил прокурор по делу Руслан Кравченко

«Правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось», — заявил он. По его словам, есть необходимость «создать подразделение вроде Моссада», чтобы «спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», передает ТАСС.

Кравченко напомнил, что гособвинение требует для Януковича 15 лет лишения свободы. Он добавил, что пожизненный срок невозможно было запросить, так как в бытность Януковича президентом по статье о госизмене максимальная мера наказания была 15 лет, только потом ее ужесточили.

«Закон не имеет обратной силы, а следовательно, мы не имеем права просить пожизненное заключение, потому что днем совершения преступления сторона обвинения считает 1 марта 2014 года», — пояснил он.

Кравченко заявил также, что ЕСПЧ «не будет иметь права отменить наш приговор, он может лишь указать на нарушение прав». При этом он уверен, что права Януковича нарушены не были.

Моссад — политическая разведка Израиля , по своему назначению и функциям сравнимая с ЦРУ . Основными целями спецслужбы являются тайный сбор информации за рубежом и выполнение «особых операций» за пределами Израиля.