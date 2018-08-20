В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым

Заместитель представителя украинского президента Изет Гданов заявил, что у Киева пока нет планов по военным действиям в отношении Крыма . Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По словам Гданова, все украинские госучреждения должны вместе работать над реализацией санкций против России , чтобы сделать Крым «дороже» для Москвы

Гданов заявил о необходимости усилить давление на Россию.

В украинском министерстве по вопросам ДНР и ЛНР грозились «перейти к Крыму», если Россия заблокирует украинскую программу по возвращению Донбасса. Советник министра Александр Левченко назвал Крым украинским «планом Б», но не уточнил, что именно он имеет в виду.

По данным бывшего депутата, план разработал постпред президента Украины Борис Бабин . Журавко отмечал, что власти планируют собрать «доказательную базу нарушений прав человека» в Крыму для заявлений в ЕСПЧ . Также в документе призывают финансировать проукраинские структуры с представителями малых народов Крыма в составе и создать отдельные подразделения ВСУ из числа жителей полуострова.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.