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В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым
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В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым 

Рамблер 1 час назад
Заместитель представителя украинского президента Изет Гданов заявил, что у Киева пока нет планов по военным действиям в отношении Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
По словам Гданова, все украинские госучреждения должны вместе работать над реализацией санкций против России, чтобы сделать Крым «дороже» для Москвы.
Гданов заявил о необходимости усилить давление на Россию.
В украинском министерстве по вопросам ДНР и ЛНР грозились «перейти к Крыму», если Россия заблокирует украинскую программу по возвращению Донбасса. Советник министра Александр Левченко назвал Крым украинским «планом Б», но не уточнил, что именно он имеет в виду.
Позже экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в Facebook показал украинский план по «возвращению и интеграции» Крыма к концу 2019 года.
По данным бывшего депутата, план разработал постпред президента Украины Борис Бабин. Журавко отмечал, что власти планируют собрать «доказательную базу нарушений прав человека» в Крыму для заявлений в ЕСПЧ. Также в документе призывают финансировать проукраинские структуры с представителями малых народов Крыма в составе и создать отдельные подразделения ВСУ из числа жителей полуострова.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
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