Ещё
«Поезд ушел»: в Киеве нет плана завоевания Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский эксперт об отсутствии у Киева плана завоевания Крыма: поезд уже давно ушел 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак дал комментарий после того, как зампред украинского президента в Крыму Изет Гданов заявил об отсутствии у Киева намерения возвращать Крымский полуостров военным путем. Об этом сообщает НСН.
По мнению Дудчака, украинской стороне поздно принимать какие-либо меры, так как "поезд уже давно ушел". Он добавил, что Киев ожидает реакции Запада в надежде на поддержку, но в Европе тема Крымского полуострова "сошла на нет".
Дудчак заметил, что властям на Украине нужно просчитывать свои действия.
Ранее Гданов заявил, что киевские власти на данный момент не намерены возвращать Крымский полуостров военными методами.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
На Украине задумались о спецподразделении "вроде Моссада" для поимки Януковича Украинский депутат ответил США на обвинения в предательстве СМИ назвали украинские поезда "грудой металлолома"
Комментарии3  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе попросил грузинское гражданство153
Подтвержден главный принцип Эйнштейна9
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера76
Ребенок умер в запертой матерью машине186
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком13
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение