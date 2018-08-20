Силовики 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранение получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).