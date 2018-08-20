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Силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе
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Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики выпустили по территории ДНР семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.
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