В Киеве объяснили «украинское предательство» США

"Американцы критикуют нас за продажу авиадвигателей "Мотор Сич" для китайских истребителей. Но если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели", — написал Ляшко в Facebook.

Он добавил, что при этом Вашингтон критикует компанию, которая разорится без контрактов и не сможет предоставлять рабочие места.