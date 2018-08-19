В Киеве объяснили «украинское предательство» США 

В Верховной раде ответили на обвинения Вашингтона в предательстве, ситуацию прокомментировал лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Ранее издание The Washington Times сообщило, что украинская компания "Мотор Сич" поставляет двигатели для боевых самолетов в Китай. Эксперты назвали эту ситуацию "ударом в спину военно-морскому флоту США".
"Американцы критикуют нас за продажу авиадвигателей "Мотор Сич" для китайских истребителей. Но если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам — пусть сами покупают наши авиадвигатели", — написал Ляшко в Facebook.
Он добавил, что при этом Вашингтон критикует компанию, которая разорится без контрактов и не сможет предоставлять рабочие места.