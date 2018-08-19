Тимошенко упрочила лидерство на Украине

Тимошенко упрочила лидерство в президентском рейтинге

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины , отдать свой голос за нее готовы 23,1% избирателей, следует из опроса компании GfK Ukraine.

Речь идет об избирателях, которые точно придут на участки для голосования, передает УНИАН

Нынешнего президента Украины Петра Порошенко поддерживают только 8% украинцев, он занимает в рейтинге седьмое место.

Лидером партийного рейтинга также является партия Тимошенко «Батькивщина», за нее готовы отдать голоса 25,9% респондентов.

Опрос проводился с 3 по 22 июля, были опрошены 1 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет.