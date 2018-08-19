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Тимошенко упрочила лидерство на Украине
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Тимошенко упрочила лидерство в президентском рейтинге 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины, отдать свой голос за нее готовы 23,1% избирателей, следует из опроса компании GfK Ukraine.
Речь идет об избирателях, которые точно придут на участки для голосования, передает УНИАН.
Нынешнего президента Украины Петра Порошенко поддерживают только 8% украинцев, он занимает в рейтинге седьмое место.
На втором месте лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, который уже участвовал в президентских выборах в 2010 и 2014 годах. Далее в рейтинге идут депутаты Юрий Бойко, Олег Ляшко, Вадим Рабинович и музыкант Святослав Вакарчук.
Лидером партийного рейтинга также является партия Тимошенко «Батькивщина», за нее готовы отдать голоса 25,9% респондентов.
Опрос проводился с 3 по 22 июля, были опрошены 1 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто может стать следующим президентом Украины. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года.
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