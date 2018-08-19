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На Украине поймали «исполнителя задач ФСБ»
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На Украине третий раз поймали «исполнителя задач ФСБ» 

Lenta.ru 1 час назад
В Киевской области 18 августа был задержан вор в законе Дато Агжабединский (настоящее имя — Джавид Мамедов). Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на три года. Но он вновь прибыл в нашу страну, и он тут не один такой исполнитель задач ФСБ», — написал он.
По словам Аброськина, на Украине скрываются еще несколько зарубежных воров в законе.
«Если кого-то и не сможем посадить за решетку, то точно сделаем все от нас зависящее, чтобы вышвырнуть их из нашей страны», — заверил замглавы Нацполиции.
К своей публикации он прикрепил видео, на котором запечатлен опрос задержанного (его лицо полностью скрыто, однако на фотографиях замазаны только глаза). Мужчина заявил, что он — азербайджанец, отдыхающий на Украине и не привлекавшийся в этой стране к уголовной ответственности. На вопросы о том, является ли он вором в законе и чтит ли воровские традиции, задержанный отвечать отказался. Также он сообщил, что прибыл на Украину около месяца, въехав в страну через ее западную границу.
Дато Агжабединского дважды выдворяли с Украины, второй раз — в июле этого года. После первого выдворения ему на три года запретили въезд на украинскую территорию.
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