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На Украине высмеяли военные «новинки» армии страны
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На Украине высмеяли военные «новинки» армии страны 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники украинской армии, которые планируют показать на параде ко Дню независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Посмотрел фото разных авторов с репетиции парада на День независимости. Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т64, снятыми с производства в 87 году? 1 существующим Т84 (Оплот) и 1 существующим Т84 (Ятаган)? Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора?» — пишет журналист.
По его мнению, на параде достаточно будет показать Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского, тесно связанного с украинской оборонкой. «Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», — отмечает Дубинский.
Парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины пройдет в Киеве 24 августа.
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