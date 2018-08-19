На Украине высмеяли военные «новинки» армии страны

Журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники украинской армии, которые планируют показать на параде ко Дню независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Посмотрел фото разных авторов с репетиции парада на День независимости. Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т64, снятыми с производства в 87 году? 1 существующим Т84 (Оплот) и 1 существующим Т84 (Ятаган)? Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора?» — пишет журналист.

По его мнению, на параде достаточно будет показать Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского , тесно связанного с украинской оборонкой. «Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», — отмечает Дубинский.