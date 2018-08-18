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Ещё одно государство признало ДНР
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Ещё одно государство признало ДНР 

News.ru 1 час назад
Фото: dnr-hotline.ru
Независимость Донецкой народной республики признали в государстве Шетланд.
Провозгласившее независимость от Великобритании государство расположено на острове Форвик, который составляет одну из 32 областей Шотландии, сообщает портал DNR-hotline.ru.
Первый министр Шетланда, он же его единственный житель, 72-летний Стюарт Хилл в знак поддержки Донбасса поднял флаг ДНР на территории своего владения.
Остров Форвик входит в группу Шетландских островов и находится в Северном море у побережья Шотландии. Площадь острова чуть больше 1 га. На скалистой земле с редкой растительностью Стюард Хилл проживает с 2001 года, где он оказался после кораблекрушения.
В декрете Стюарта Хилла говорится, что народ суверенного государства Шетланд признает право жителей ДНР на самоопределение по международному закону. Сразу после признания ДНР на острове начались съёмки фильма «Шетланд — Донбасс, далее везде».
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