Российское судно застряло на Украине на три года

На Украине заявили, что судно «Механик Погодин» заблокировали в порту Херсона на три года

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Крыму Изет Гданов. Киев заблокировал в порту Херсона на три года танкер "Механик Погодин". Об этом в субботу сообщил так называемый заместитель постоянного представителя президента Украины "10 августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", — сказал он в комментарии украинскому "Общественному радио". Ранее в компании "В. Ф. Танкер", которому принадлежит судно, сообщили ТАСС , что экипаж танкера не пустил на борт портовую инспекцию, которая намеревалась проверить жалобу о "неудовлетворительном состоянии судна", в связи с отсутствием правовых оснований. Гданов, в свою очередь назвал такое поведение моряков незаконным и заявил, что экипаж "в соответствии с требованиями действующего законодательства понесет ответственность". "Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы, а там есть жалобы, так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — добавил Гданов.