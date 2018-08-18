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«У украинцев нет выбора. Они вынуждены подчиняться»
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Эксперт оценил ответ Украины на обвинения американских СМИ в предательстве 

Газета.Ru 28 минут назад
Член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько дал комментарий в связи с заявлением украинской компании "Мотор Сич", которая увидела в публикации The Washington Times "российский след". Об этом сообщает RT.
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По словам Безпалько, в данной ситуации Россия является "универсальным оправданием", поскольку ее можно обвинить "всегда и во всем". Он также считает, что первопричиной публикации является торговая война, которую в настоящее время американская сторона ведет с разными странами.
"У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской в виду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года", — заявил Безпалько.
Он заметил, что украинская сторона зависит от Международного валютного фонда, главным бенефициаром которого являются Соединенные Штаты.
Ранее украинская компания "Мотор Сич" прокомментировала заявление американских экспертов о том, что Украина "предала" США из-за поставок в Китай реактивных двигателей. По мнению компании, к данным заявлениям якобы имеет отношение Россия. В компании считают, что, если Украина перестанет поставлять Китаю реактивные двигатели, КНР будет покупать их у России.
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