Военная стратегия Украины украдена из игры

Авианосец «Эйзенхауэр» в Азовском море: стратегия Украины украдена из игры

Представьте себе такую картину: американский авианосец "Эйзенхауэр" входит в Азовское море, с него поднимаются бомбардировщики и, пролетая над Мариуполем , направляются бомбить Донецк . Это не просто фантазия. Это сюжет первого задания компьютерной игры USNF (US Navy Fighters), выпущенной в 1997 году под маркой корпорации Jane’s, известной своими оружейными каталогами.

Похоже, на Украине подросло поколение, которое в свое время самозабвенно рубилось в эту игрушку, да не наигралось. Иначе как объяснить идеи захода в Азовское море кораблей НАТО ? Причем озвученные на высоком уровне, в частности — Георгием Тукой, замминистра Украины "по вопросам временно оккупированных территорий".

Это тот самый чиновник, который еще в конце июня сего года в эфире львовского телеканала ZIK заявил, что противостоять "российской агрессии" в Азовском море Украине нечем — разве что "дулю" (то бишь фигу) показать. Тука произнес буквально следующее: "У нашей армии на Азовском море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Ну, нечем сейчас оказывать сопротивление российскому Военно-морскому флоту".

Это у него вырвалось в пылу дискуссии о том, как реагировать на рутинные пограничные досмотры судов, идущих через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя, которые контролируются Украиной. По мнению Киева, эти досмотры якобы участились после того, как украинская сторона безо всяких на то законных оснований захватила российское судно "Норд" (танкер "Механик Погодин" задержали в Херсоне позже). С другой стороны, киевские чиновники постоянно твердят, что после открытия Керченского моста заходы судов в означенные порты сократились до минимума. То есть суда не ходят, а их досмотры якобы участились.

Прошло полтора месяца, и 12 августа тот же Тука намекнул на военную тайну: украинские власти рассматривают силовой сценарий для "разблокирования" Азовского моря (как будто кто-то его блокировал). При этом замминистра уточнил, что это "не предусматривает применения международных юридических нормативов". Чем заинтриговал всех еще больше.

Через пару дней Тука раскрыл тайну. Правда, с применением "международных нормативов". "Теоретически можно рассматривать две версии, — поведал он. — Первая версия — это обращение к Совбезу ООН с просьбой организовать морской конвой Организации Объединенных Наций . И вторая версия — задействование сил НАТО для сопровождения в Азовском море".

Причем замминистра признал, что слабо верит в сценарий с задействованием сил НАТО. Это лишний раз демонстрирует потрясающую логику украинских чиновников. То есть они больше верят в то, что Совет Безопасности ООН (где Россия , напомним, располагает правом вето) придаст украинским торговым судам боевые корабли сопровождения для защиты от "российской агрессии". Представляю, как представитель России голосует за это эпохальное решение.

Но давайте вынесем за скобки проблему душевного состояния украинских чиновников. Зададимся вопросом: а вообще, теоретически, Украина может надеяться на то, что когда-то через Керченский пролив проследуют боевые корабли НАТО или какой-то иной страны? Кстати, депутат от националистической "Свободы" Андрей Ильенко выразил надежду и на поддержку со стороны флота Грузии . Не смейтесь.

Пункт три данного договора гласит: "Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной". Таким образом, без согласия России Украина не может пригласить в Азов ни один военный корабль третьей страны. Как, собственно, и Россия без согласия Украины — в этом мы равноправны.

Потому-то украинские радикалы давно требуют разрыва данного договора. Еще в июле 2015-го законопроект о денонсации внес лично спикер Верховной рады Андрей Парубий . И вроде бы согласие всех профильных комитетов было получено, все законотворческие препятствия преодолены, но Рада до сих пор так и не рискнула разорвать ненавистное ей соглашение.

Дело в том, что означенный договор — единственное, что позволяет сейчас Украине проводить свои суда через Керченский пролив, являющийся ныне целиком и полностью российским. Денонсировав его, Киев вообще лишится такого права до заключения новой договоренности. Нет, конечно, можно обращаться в Совбез ООН, НАТО или даже Лигу сексуальных реформ за боевым сопровождением своих кораблей. Но какой сумасшедший решит без согласия России вводить свой военный флот в ее территориальные воды? Вон даже американские аналитики вынуждены признать, что победить Россию невозможно.

Поэтому Туке и ему подобным, мечтающим об авианосце "Эйзенхауэр" в Азовском море, остается лишь выкопать из своих запасников компьютерную игру USNF-97 и наслаждаться полетом безумных фантазий ее разработчиков. Иного способа увидеть американский флаг в этом регионе у украинцев нет.