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На Украине резко высказалась о визите Путина на свадьбу
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Глава МИД Украины прокомментировал визит Путина на австрийскую свадьбу 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в социальных сетях визит президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии в свете «частного» визита вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности своего внешнеполитического курса, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал Климкин в своем Twitter.
Напомним, что в Австрии визит Путина на предстоящую свадьбу Кнайсль также вызвал неодобрение: австрийский политолог заявил, что визит российского президента наносит их стране ущерб, а один из депутатов Европарламента и вовсе предложил главе МИД подать в отставку.
Ранее Кремль подтвердил намерение Путина посетить свадьбу Кнайсль.
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