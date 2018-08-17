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«Груда металлолома»: украинский поезд шокировал журналистов
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«Груда металлолома»: украинский поезд шокировал журналистов 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Украинские железные дороги" отправляют в Москву разваливающиеся поезда, чтобы снизить поток уезжающих в Россию граждан, пишет "Таврия News".
Журналисты опубликовали фото поезда "Херсон-Москва", составленного, по их словам, из "груды металлолома". На кадре виден обшарпанный и изъеденный ржавчиной вагон с облупившейся краской.
"Если нет возможности отменить поезд, к примеру "Херсон — Москва", его делают таким, что эти проклятые москали сами на него не сядут, как и наши сограждане, уезжающие в эту москальщину", — иронизирует автор статьи.
Как сообщает издание со ссылкой на соцсети, внутри поездов ситуация обстоит еще хуже — царит удушье, отсутствует кондиционер, выдают мокрое и грязное постельное белье, а проводники регулярно пребывают в состоянии алкогольного опьянения и употребляют нецензурную лексику.
"Все то, чтобы жизнь для пассажиров поезда "Москва — Херсон" и наоборот раем не казалась", — заключил автор статьи.
Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".
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