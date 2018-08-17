Саакашвили высказался о возвращении на Украину

Саакашвили рассказал, когда вернётся на Украину

«Как только Порошенко уйдёт, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне», — цитирует его издание «Новое время».

Кроме того, Саакашвили анонсировал участие своей партии «Рух новых сил» в парламентских выборах на Украине 2019 года.

Ранее он заявил, что первым городом, который он посетит после возвращения на Украину, станет Одесса.