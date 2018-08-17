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Саакашвили высказался о возвращении на Украину
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Саакашвили рассказал, когда вернётся на Украину 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Украину после того, как украинский лидер Пётр Порошенко уйдёт с должности.
«Как только Порошенко уйдёт, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне», — цитирует его издание «Новое время».
Кроме того, Саакашвили анонсировал участие своей партии «Рух новых сил» в парламентских выборах на Украине 2019 года.
Ранее он заявил, что первым городом, который он посетит после возвращения на Украину, станет Одесса.
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