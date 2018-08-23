ВСУ понесли потери при неудачной попытке прорыва

Украинские силовики понесли потери при неудачной попытке прорыва обороны ЛНР, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что позиции ЛНР силами "до мотопехотного отделения" атаковали военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Ополченцы открыли ответный огонь. В результате удалось отбросить украинских военных на ранее занимаемые ими позиции.
"Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших и был отброшен на ранее занимаемые им позиции", — цитирует Марочко Луганский информационный центр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих меры по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.