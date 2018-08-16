Захваченные корабли РФ оставят Украину без Мариуполя

Генштаб Украины объявил об усилении своих ВМС в Азовском море. Это произошло наутро после того, как российские боевые корабли закрыли акваторию в соседнем Черном море — возле Одессы. Поводом для холодной морской войны стала судьба нашего танкера, захваченного в Херсоне. Звучат предложения вообще перекрыть для Украины Керченский пролив. Есть ли у Москвы право наказать ее так на законных основаниях?
Киев намерен увеличить свои военно-морских силы в акватории Азовского моря, заявил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
«Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря нужно обязательно увеличить. Мы планируем не только усилить присутствие в море, но и провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря», — сказал он BBC News Украина. «В самом море своими силами и средствами действуют пограничники, но обязательно будет определенное наращивание военного присутствия формированиями ВМС», — цитирует Муженко ТАСС.
На прошлой неделе секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов также пообещал создать корабельно-катерную группировку в Азовском море, чтобы «противодействовать российским пограничникам», усилившим досмотры после задержания украинской стороной крымского сейнера «Норд».
Тем временем в ночь на четверг экипаж задержанного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин» предупредил об угрозе силового захвата судна. Оператор судна — компания «В. Ф. Танкер» сообщила «о „мучительном“ поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна».
Напомним, «Механик Погодин» c 11 августа заблокирован СБУ, при этом претензий к нему так и не представлено. Танкер привез дизельное топливо из Туркмении на Украину. Правда, администрация порта сообщила о неких претензиях не только со стороны СБУ, но также таможни и пограничной службы. Но официально ни одно из ведомств не ответило на запросы капитана и владельцев судна о причинах задержания.
Как говорил «постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин, СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из России. Бабин признал, что решения об аресте пока нет.
Накануне поступила информация о возможной проверке, связанной с якобы неудовлетворительным состоянием судна, хотя необходимые проверки уже были проведены в июле, о чем администрация порта знала, когда разрешила судну зайти в акваторию. По мнению компании «В. Ф. Танкер», это свидетельствует об отсутствии законных оснований для блокировки в порту. «Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — говорится в сообщении.
Украинские СМИ уже сообщали о том, что российские военные закрыли для судоходства весь район Черного моря от мыса Тарханкут в Крыму до дельты Дуная.
Кто победит в начатом поединке, Россия или Украина, предсказать сложно. «Козыри есть у обеих стран, — заявил накануне в интервью газете ВЗГЛЯД главный редактор интернет-издания „Морской бюллетень“ Михаил Войтенко. — На стороне Украины международные юридические институты, зато Россия фактически владеет почти всем Азовским морем». Следовательно, на его взгляд, украинские порты Бердянск и Мариуполь могут серьезно пострадать, если Москва закроет для украинцев Керченский пролив. «По факту Украина рискует сейчас Бердянском и Мариуполем», — подытожил Войтенко.
Бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов назвал в принципе правильной идею закрыть для украинцев Керченский пролив, что приведет к блокаде портов Бердянск и Мариуполь.
Однако адмирал признал, что с юридической точки зрения перекрыть пролив нельзя. По его словам, «за каждую подлую инициативу Украина должна получать дважды подлый ответ». Он напомнил о своем предложении ввести обязательную лоцманскую проводку и взимать за это плату.
«Россия не может запретить мировым судам проходить в Азовское море и следовать в порты Украины. Но Россия обязана вести лоцманскую проводку, начиная от Крымского моста и заканчивая до выхода из Керченского пролива в Азовское море», — сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД.
На суда, идущие под флагом Украины, «нужно сажать отдельные отделения морской пехоты, чтобы на основных и запасных пунктах управления кораблем был контроль для прохода под керченским мостом». «Россия обязана обезопасить объект (Крымский мост), который имеет стратегическое значения для Крыма и России в целом», — считает Комоедов, напомнив, что однажды ему самому пришлось столкнуться с подобным требованием и пусть на эсминец иностранных рулевых — «хоть было и обидно, но пришлось подчиниться».
Вице-президент ассоциации Международного морского права Ольга Кулистикова напомнила, что в морском праве четко предусмотрены условия задержания и ареста судна. Перечень морских требований, по которым может быть арестовано судно, права капитана, содержатся в двух конвенциях по арестам (1952 и 1999 годов). В конвенции 1952 года участвует более 80 государств, в том числе и Россия (с 1999 года). Ни в одном из международных договоров в области морского права и правовых инструментов нет понятия задержания судна за то, что его владелец находится под санкциями.
«Непонятно, на каком основании было задержано судно. С точки зрения морского права, оснований нет», — сказала Кулистикова газете ВЗГЛЯД, предположив, что вопрос задержания «Механика Погодина» не относится к морскому праву, и добавила:
«Кто владелец? Зарегистрированный собственник и судовладелец — это разные вещи. Задержание судна — это, видимо, чисто политическая акция».
В то же время Ольга Кулистикова не уверена, что Россия в ответ закроет для украинцев Керченский пролив. По ее словам, любые неправомерные препятствия для осуществления торгового мореплавания вредят всем сторонам и поэтому надо очень осторожно относиться к подобным предложениям.
В свою очередь профессор Института государства и права РАН Камиль Бекяшев считает, что факт задержания танкера следует квалифицировать как государственный теракт. «Судно шло под флагом РФ и оно обладает иммунитетом. Как в открытом море, так и в порту арестовывать это судно было нельзя. Портовые власти должны были согласовать с компетентными органами Российской Федерации и изложить суть проблемы: за что танкер должен быть арестован», — сказал Бекяшев газете ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул, что танкер должен быть освобожден, так как претензий к нему нет. «в соответствии с международными нормами танкер за 72 часа запросил заход в порт. Если у украинских властей были бы какие-то претензии, то они не должны были давать разрешение на заход», — пояснил юрист.
Отметим, что на Украине допустили возможность обращения в Совет Безопасности ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море, о чем накануне заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Впрочем, на это ответил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. В беседе с RT он отметил, что Украина сильно переоценивает «свою значимость для окружающего мира».