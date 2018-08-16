Захваченные корабли РФ оставят Украину без Мариуполя

После захвата российского корабля Украина рискует Мариуполем и Бердянском

Генштаб Украины объявил об усилении своих ВМС в Азовском море. Это произошло наутро после того, как российские боевые корабли закрыли акваторию в соседнем Черном море — возле Одессы. Поводом для холодной морской войны стала судьба нашего танкера, захваченного в Херсоне . Звучат предложения вообще перекрыть для Украины Керченский пролив. Есть ли у Москвы право наказать ее так на законных основаниях?

«Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря нужно обязательно увеличить. Мы планируем не только усилить присутствие в море, но и провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря», — сказал он BBC News Украина. «В самом море своими силами и средствами действуют пограничники, но обязательно будет определенное наращивание военного присутствия формированиями ВМС», — цитирует Муженко ТАСС.

На прошлой неделе секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов также пообещал создать корабельно-катерную группировку в Азовском море, чтобы «противодействовать российским пограничникам», усилившим досмотры после задержания украинской стороной крымского сейнера «Норд».

Тем временем в ночь на четверг экипаж задержанного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин» предупредил об угрозе силового захвата судна. Оператор судна — компания «В. Ф. Танкер» сообщила «о „мучительном“ поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна».

Напомним, «Механик Погодин» c 11 августа заблокирован СБУ , при этом претензий к нему так и не представлено. Танкер привез дизельное топливо из Туркмении на Украину. Правда, администрация порта сообщила о неких претензиях не только со стороны СБУ, но также таможни и пограничной службы. Но официально ни одно из ведомств не ответило на запросы капитана и владельцев судна о причинах задержания.

Как говорил «постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин , СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из России . Бабин признал, что решения об аресте пока нет.

Накануне поступила информация о возможной проверке, связанной с якобы неудовлетворительным состоянием судна, хотя необходимые проверки уже были проведены в июле, о чем администрация порта знала, когда разрешила судну зайти в акваторию. По мнению компании «В. Ф. Танкер», это свидетельствует об отсутствии законных оснований для блокировки в порту. «Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ уже сообщали о том, что российские военные закрыли для судоходства весь район Черного моря от мыса Тарханкут в Крыму до дельты Дуная.

Кто победит в начатом поединке, Россия или Украина, предсказать сложно. «Козыри есть у обеих стран, — заявил накануне в интервью газете ВЗГЛЯД главный редактор интернет-издания „Морской бюллетень“ Михаил Войтенко . — На стороне Украины международные юридические институты, зато Россия фактически владеет почти всем Азовским морем». Следовательно, на его взгляд, украинские порты Бердянск Мариуполь могут серьезно пострадать, если Москва закроет для украинцев Керченский пролив. «По факту Украина рискует сейчас Бердянском и Мариуполем», — подытожил Войтенко.

Бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов назвал в принципе правильной идею закрыть для украинцев Керченский пролив, что приведет к блокаде портов Бердянск и Мариуполь.

Однако адмирал признал, что с юридической точки зрения перекрыть пролив нельзя. По его словам, «за каждую подлую инициативу Украина должна получать дважды подлый ответ». Он напомнил о своем предложении ввести обязательную лоцманскую проводку и взимать за это плату.

«Россия не может запретить мировым судам проходить в Азовское море и следовать в порты Украины. Но Россия обязана вести лоцманскую проводку, начиная от Крымского моста и заканчивая до выхода из Керченского пролива в Азовское море», — сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД.

На суда, идущие под флагом Украины, «нужно сажать отдельные отделения морской пехоты, чтобы на основных и запасных пунктах управления кораблем был контроль для прохода под керченским мостом». «Россия обязана обезопасить объект (Крымский мост), который имеет стратегическое значения для Крыма и России в целом», — считает Комоедов, напомнив, что однажды ему самому пришлось столкнуться с подобным требованием и пусть на эсминец иностранных рулевых — «хоть было и обидно, но пришлось подчиниться».

Вице-президент ассоциации Международного морского права Ольга Кулистикова напомнила, что в морском праве четко предусмотрены условия задержания и ареста судна. Перечень морских требований, по которым может быть арестовано судно, права капитана, содержатся в двух конвенциях по арестам (1952 и 1999 годов). В конвенции 1952 года участвует более 80 государств, в том числе и Россия (с 1999 года). Ни в одном из международных договоров в области морского права и правовых инструментов нет понятия задержания судна за то, что его владелец находится под санкциями.

«Непонятно, на каком основании было задержано судно. С точки зрения морского права, оснований нет», — сказала Кулистикова газете ВЗГЛЯД, предположив, что вопрос задержания «Механика Погодина» не относится к морскому праву, и добавила:

«Кто владелец? Зарегистрированный собственник и судовладелец — это разные вещи. Задержание судна — это, видимо, чисто политическая акция».

В то же время Ольга Кулистикова не уверена, что Россия в ответ закроет для украинцев Керченский пролив. По ее словам, любые неправомерные препятствия для осуществления торгового мореплавания вредят всем сторонам и поэтому надо очень осторожно относиться к подобным предложениям.

В свою очередь профессор Института государства и права РАН Камиль Бекяшев считает, что факт задержания танкера следует квалифицировать как государственный теракт. «Судно шло под флагом РФ и оно обладает иммунитетом. Как в открытом море, так и в порту арестовывать это судно было нельзя. Портовые власти должны были согласовать с компетентными органами Российской Федерации и изложить суть проблемы: за что танкер должен быть арестован», — сказал Бекяшев газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что танкер должен быть освобожден, так как претензий к нему нет. «в соответствии с международными нормами танкер за 72 часа запросил заход в порт. Если у украинских властей были бы какие-то претензии, то они не должны были давать разрешение на заход», — пояснил юрист.