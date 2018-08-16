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Путин на свадьбе разозлил украинцев
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На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу 

Рамблер 13 часов назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал «издевательством» приглашение российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Это издевательство над здравым смыслом! Его еще приглашают на свадьбы лидеров Австрии, он летает в Берлин на встречи с Меркель. Это говорит о безвечной импотенции Европы!», — передает слова Гордона Федеральное агентство новостей.
>> Меркель подождет: Путин едет на свадьбу
По мнению журналиста, президент России должен был стать нерукопожатным в Европе, однако он встречается с лидерами стран ЕС как в России, так и в европейских странах, к тому же его приглашают на торжества крупные европейские политики.
О приглашении посетить церемонию бракосочетания Карин Кнайсль ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин станет гостем торжества, когда будет возвращаться из Берлина со встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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