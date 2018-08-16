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Украинская концепция альтернативного Нового шелкового пути сопряжена с серьёзными рисками
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Украинская концепция альтернативного Нового шелкового пути сопряжена с серьёзными рисками 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Новый проект строительства высокоскоростной магистрали Китай-Украина-Европа, представленный Ассоциацией «Высокоскоростные магистрали» в Киеве, слабо проработан и не перспективен, отметил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в беседе с «РЖД-Партнером».
«Это резонансное заявление связано с предвыборным ажиотажем на Украине. С другой стороны, оно призвано напомнить иностранным инвесторам о существовании Украины и привлечь внимание к ее инфраструктурным проектам», — отметил эксперт.
По мнению Н. Масленникова, проект сопряжен с крупными рисками:
Во-первых, по названному маршруту придется возить грузы и пассажиров через две паромные переправы через Каспийское (Туркменистан — Азербайджан) и Черное (Грузия — Украина) моря. Авторы концепции предлагают соединить КНР с 7 государствами — Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей.
Во-вторых, Казахстан, в краткосрочной перспективе, может пересмотреть планы по реализации ряда инфраструктурных проектов из-за нестабильного курса национальной валюты, отмечает Н. Масленников.
В Китае стремительно нарастает хрупкость финансовой системы не только под напором торговых войн с США, но и, прежде всего, в силу растущего корпоративного и государственного долга, достигшего объема в два раза превышающего ВВП страны. Сейчас в КНР прежде всего обеспокоены тем, как поддерживать темпы роста ВВП.
«Другой участник проекта «Нового шёлкового пути» — Пакистан практически впал в преддефолтное состояние. Ранее Малайзия объявила о намерениях приостановить реализацию некоторых инфраструктурных проектов из-за растущего долгового бремени», — добавил экономист.
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