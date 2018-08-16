Украинская концепция альтернативного Нового шелкового пути сопряжена с серьёзными рисками

Новый проект строительства высокоскоростной магистрали Китай-Украина-Европа, представленный Ассоциацией «Высокоскоростные магистрали» в Киеве, слабо проработан и не перспективен, отметил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в беседе с «РЖД-Партнером».

«Это резонансное заявление связано с предвыборным ажиотажем на Украине . С другой стороны, оно призвано напомнить иностранным инвесторам о существовании Украины и привлечь внимание к ее инфраструктурным проектам», — отметил эксперт.

По мнению Н. Масленникова, проект сопряжен с крупными рисками:

Во-первых, по названному маршруту придется возить грузы и пассажиров через две паромные переправы через Каспийское ( Туркменистан Азербайджан ) и Черное ( Грузия — Украина) моря. Авторы концепции предлагают соединить КНР с 7 государствами — Казахстаном Узбекистаном , Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей

Во-вторых, Казахстан, в краткосрочной перспективе, может пересмотреть планы по реализации ряда инфраструктурных проектов из-за нестабильного курса национальной валюты, отмечает Н. Масленников.

В Китае стремительно нарастает хрупкость финансовой системы не только под напором торговых войн с США , но и, прежде всего, в силу растущего корпоративного и государственного долга, достигшего объема в два раза превышающего ВВП страны. Сейчас в КНР прежде всего обеспокоены тем, как поддерживать темпы роста ВВП.