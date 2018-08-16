Конана-варвара объявили украинцем

Алексей Савченко. Придуманный американским писателем Робертом Говардом Конан-варвар был украинцем. Об этом, как сообщает местный канал «Інше.тв», заявил глава администрации Николаевской области Украины

Комментируя находку археологов — античный сосуд, поднятый со дна Черного моря, Савченко заявил:

"Эта находка говорит о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру"

Ранее украинские ученые обнаружили на дне Черного моря неподалеку от Кинбурнской косы античный сосуд. Определить его предназначение специалисты затруднились, однако датировали находку концом V — началом IV века до нашей эры.

Конан-варвар — персонаж повестей Роберта Говарда, который впервые упомянул его в 1932 году. 50 лет спустя в экранизации приключений Конана его сыграл актер Арнольд Шварценеггер.