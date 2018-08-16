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В ЛНР создадут Верховный суд
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В ЛНР создадут Верховный суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о формировании Верховного суда.
"Приступить к работе по формированию Верховного суда Луганской народной республики", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Согласно указу, до 20 августа должен быть объявлен конкурс на замещение вакантных должностей судьи Верховного суда ЛНР. По его результатам квалификационной коллегии судей ЛНР необходимо "подготовить и представить главе ЛНР рекомендации на конкретных лиц для подготовки представления в Народной совет ЛНР для назначения их судьями в первоначальный состав Верховного суда".
На сайте опубликовано также распоряжение, утверждающее структуру и штатное расписание аппарата Верховного суда ЛНР.
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