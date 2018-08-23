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«Парад на Украине вызовет землетрясение в Кремле»
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В Раде заявили, что военный парад «вызовет землетрясение» в России 

РИА Новости 1 час назад
Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, вызовет "землетрясение в Кремле". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.
"Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", — сказал депутат.
Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе "Армата" и является самым надежным танком.
Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с заглохшим танком посреди Киева, назвав этот инцидент "техническим моментом", и сказал, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".
В апреле Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.
При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость военного парада.
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