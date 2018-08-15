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На Украине ужаснулись незнанием детей Бандеры
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На Украине ужаснулись незнанием детей Бандеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Писательницу Ларису Ницой возмутило, что украинские дети не знают, кто такой Степан Бандера, передает РИА «Новости».
Писательница рассказала в эфире телеканала ZIK, как в одном из летних лагерей пела с детьми песни из репертуара националистической Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России). В одной из песен упоминался лидер УПА Степан Бандера, и Ницой поинтересовалась у ребят, кто это такой.
По ее словам, лишь двое из 60 присутствующих смогли ответить на этот вопрос.
«Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов», — возмутилась она.
УПА, возглавляемая Степаном Бандерой, появилась во время Великой отечественной войны преимущественно на Западной Украине. Ее члены воевали против советских войск, сотрудничая с фашистами.
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