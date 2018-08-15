На Украине ужаснулись незнанием детей Бандеры

Писательница рассказала в эфире телеканала ZIK, как в одном из летних лагерей пела с детьми песни из репертуара националистической Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России ). В одной из песен упоминался лидер УПА Степан Бандера, и Ницой поинтересовалась у ребят, кто это такой.

По ее словам, лишь двое из 60 присутствующих смогли ответить на этот вопрос.

«Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов», — возмутилась она.

УПА, возглавляемая Степаном Бандерой, появилась во время Великой отечественной войны преимущественно на Западной Украине. Ее члены воевали против советских войск, сотрудничая с фашистами.