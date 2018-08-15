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ВСУ стали чаще применять тяжелое вооружение
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ВСУ стали чаще применять тяжелое вооружение, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Министерство обороны Украины
Украинские силовики при обстрелах территории самопровозглашенной Луганской народной республики стали чаще использовать тяжелое вооружение, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"К сожалению, ВСУ за последнее время все чаще начали прибегать к использованию тяжелого вооружения, практически ежедневно применяют вооружение калибром свыше 100 миллиметров", — заявил Марочко.
Он подчеркнул, что "ярко выраженного" обострения нет, но ежедневно ситуация ухудшается. На данный момент ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.
"Если недавно было относительное затишье, то сейчас Украина ежедневно нарушает режим прекращения огня. Данный факт подтверждают и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в своем отчете указали использование ВСУ минометов и артиллерийских орудий (в районе населенного пункта Попасная — ред.)", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он выразил надежду, что договоренности о перемирии будут выполняться. Но, по его мнению, это возможно в том случае, если на Киев будет оказано давление со стороны стран-гарантов выполнения минских соглашений.
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