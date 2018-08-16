Афера века: На Украине решили разорить Россию и лишить ее имени «Русь»

Украинские анонимные активисты загорелись очередной идеей, как заработать на России , не прилагая усилий. Они намерены подать на РФ иски в международные судебные инстанции с требованием прекращения «незаконного использования чисто украинских названий „Русь“ и „Россия“», и еще получить с РФ 90 триллионов долларов

При этом анонимы надеются в последующем заставить РФ отказаться от названий «Русь» и «Россия», потому что, как они утверждают, эти имена принадлежат Украине . А деньги предполагается взять в качестве возмещения ущерба, причиненного присвоением этих названий. На эту идею их натолкнул топонимический конфликт между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией об использовании последней названия «Македония», который длится около 30 лет. При этом здравомыслящие украинские юристы и политологи уверены, что этот план «поиметь с России» 90 триллионов или заставить ее отказаться от исторических названий обречен на провал.

Но скорее всего, даже не это — цель. Просто на Украине правят бал прагматичные аферисты, которые зарабатывают на жизнь раскруткой на первый взгляд безумных проектов, за которые быстро и запрограммировано цепляются националисты и радикалы — малообразованная, но легковозбудимая публика. И как ни странно, иногда бред становится реальностью.

«Первые в истории человечества»

Учитывая чрезвычайную давность топонимического конфликта между Украиной и Московией (так называют Россию авторы проекта, подчеркивая, что конфликт уже длится 300 лет — прим. авт), проект рассматривается как самая крупная юридическая кампания за всю историю человечества.

«Первой задачей проекта «О незаконных действиях Российской Федерации, Московии, путем присвоения названий „Русь“, „Россия“ и всех производных от них, принадлежащих Украине» является юридическое принуждение Российской Федерации, имеющую свое собственное историческое название «Московия», отказаться от незаконного использования названий «Русь», «Россия» и всех производных от них, принадлежащих Украине. Это достигается путем предоставления соответствующих юридических документов в международные суды и организаций, в частности Организацию Объединенных Наций», — говорится в проекте.

Вторая задача проекта — заставить Российскую Федерацию возместить моральный и финансовый вред за использование названий «Русь», «Россия» и всех производных от них имен и названий, принадлежащих Украине. С этой целью, утверждают авторы проекта, ими будут поданы соответствующие иски в международные суды. Общий ущерб, по мнению авторов (если начинать отсчет с 1721 года, когда эти названия были якобы присвоены Россией), составил 90 триллионов долларов. То есть примерно столько, сколько стоит чуть ли не вся госсобственность РФ.

«Когда Московское царство времен Петра I было переименовано в «Российскую империю» с незаконным присвоением наименования «Россия». Название «Россия», «Ρωσία» является греческой (византийской) калькой названия первого государственного образования на территории Восточной Европы под названиями «Русь», «Русская земля» с центром в Киеве, которое было известно современникам под этими аутентичными названиями. «Русь», «Русская земля», как централизованное государство и как огромная империя того времени, возникла на рубеже VIII и IX веков и просуществовала до середины XIII века (то есть более 400 лет), заложив государственные устои современной Украины», — утверждают авторы проекта.

И, как подчеркнуто в документе, Московия только начала зарождаться в конце XIII века на территории северных автономных финно-венгерских племен. Московия превратилась в государство только в конце XV века с неканоническим образованием так называемой «Московской метрополии» (в 1458 году).

«Таким образом, из-за непреодолимых территориальную и хронологическую пропасти Московия не имеет никакого отношения к государственному образованию под названиями «Русь», «Русская земля», в том числе и к самим этим названиям», — уверены активисты.

В качестве доказательств они хотят использовать архивные документы, карты и прочие исторические акты, которые хранятся в архивах Киева и Москвы . А главное, на основании своих исков они намерены добиться ареста международных активов РФ, чтобы гарантированно получить финансовую компенсацию.

А автор кто?

Интересен данный проект и некоторыми своими особенностями. Его авторы, с одной стороны, скрывают свои имена — проект пока полностью анонимный. Но при этом имеют свой сайт, который раскручивают в интернете.

Под непритязательном дизайном прячется вполне волчий оскал — желание проглотить соседнее государство с его собственностью, именем и историей. Замечу, самое крупное государство мира.

При этом в международной судебной тяжбе с РФ авторы не полагаются на государственную власть Украины, которая, по их мнению, погрязла в коррупции, мародерстве, хищении государственных средств, непрофессионализме и так далее. И которая к тому же проводит неконституционные псевдореформы.

Впрочем, неприятие нынешней власти не помешало коллективу авторов, как они сами в этом признаются, отправить свой законопроект сначала секретарю Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову , который в свою очередь отправил его в… Верховную Раду . Где тот и завис, наряду с другими проектами.

Тем не менее анонимные авторы рассчитывают, например, что проектом заинтересуется бизнес, частные юридические компании и общественные организации, которые надавят на государственные органы, а те, в свою очередь, перейдут к фазе активных действий.

Подобные иски, по мнению адвоката Ростислава Кравца, не имеют шансов на удовлетворение. Занимающиеся этим делают это ради пиара или же ради денег.

«Наши политики не занимаются законодательной деятельностью, а занимаются вот таким вот законодательным мусором. В подобных делах — нулевой результат, о чем свидетельствует пример Греции и Югославии. Но, уверен, что за это дело ухватятся националисты, такие как «Свобода» и им подобные. Судебной перспективы такие иски не имеют, но сам повод красиво звучит и может использоваться в пиар-компаниях, особенно накануне выборов. Но активисты могут не обращаться в иностранные суды, они могут подать иск в какой-то Краматорский суд, который вынесет решение в пользу Украины. Это будет быстрее и менее затратно», — отмечает в комментарии изданию Украина.Ру Ростислав Кравец.

В свою очередь украинский политолог Андрей Золотарев считает, что подобные претензии не будут иметь никаких политико-правовых последствий. Если эту идею подхватят и будут разгонять, никаких последствий кроме шума это иметь не будет.

«Потенциал идеологической обслуги действующей власти заключается в перманентном сотрясении воздуха и шумовых эффектах, чтобы отвлекать внимание рядовых граждан от того, как нынешняя властная верхушка обчищает их карманы. Пример Македонии — не в пользу Украины, в международных инстанциях на Украину будут смотреть, как на умалишенных. Уверен, что желающих финансово поддержать эту идею среди олигархов желающих не найдется. Им сейчас выгоднее вкладывать в потенциального претендента на пост президента, потому что это будет компенсировано преференциями в дальнейшем. А это убыточное мероприятие», — рассказывает Украина.Ру Золотарев.

При этом, уверен он, кто-то из националистов обязательно вцепится в этот проект и будет его раздувать.

Как бред перевести в реальность

Казалось бы, законопроект про «незаконное использование Российской федерацией названий „Русь“ и „Россия“ — очередной безумный бред плохо обученных историков, неумных политиков и совсем необразованных националистов. И про него нужно просто забыть.

Но не тут-то было. Ведь не случайно Турчинов отправил проект не в урну, где ему место быть, а в парламент. Расчет здесь прост. Поскольку у России складываются непростые, а местами и конфликтные отношения с рядом государств Запада, вполне возможен вариант, когда безумная „афера века“ кому-то из западных политиков и их спонсоров приглянется, как реальный инструмент воздействия на РФ.

А что: если на Западе на полном серьезе полагают, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов в США , почему бы не поверить, рассуждают анонимные украинские аферисты, и в то, что кто-то из больших западных русофобов не ухватиться за проект по отнятию имени и собственности России?

Да и были уже совершенно безумные проекты, на которых прагматичные люди заработали миллионы. Например, проект „Стена“ — по возведению стены между РФ и Украиной, на котором аффилированные с экс-премьером Украины Арсением Яценюком структуры заработали миллионы (по другим данным — украли их). Стены-то нет. А деньги за нее уплачены.

Кстати, сейчас раскручивается другая афера: получить от Вселенского патриарха Варфоломея томос, то есть разрешение на автокефалию, а потом передать (а попросту — присвоить) многомиллиардную, исторически накапливавшуюся веками собственность Украинской православной церкви так называемому Киевскому патриархату — фейковой церкви с попом-расстригой во главе. И президент Порошенко эту идею поддерживает. И с расстригой ходит на Крестном ходу и от него получает благословение.

Отсюда всего один шаг до следующего иска — по отъему имени и 90 триллионов долларов ущерба у России…