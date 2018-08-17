Захваченному судну РФ предрекли печальную участь

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В Киеве допустили конфискацию и продажу российского судна «Механик Погодин» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российское судно "Механик Погодин", задержанное в порту Херсона, может быть конфисковано и продано, заявил на пресс-конференции в Киеве министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка для того, чтобы покрыть убытки", — цитирует министра украинское издание "Сегодня".
Подобные действия он назвал адекватными и логичными.
"Все знают, что в случае захода в закрытые порты Крыма, Украина будет предпринимать санкции к собственникам и к самим судам", — подчеркнул он.
Украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева. За минувшие сутки команда предотвратила две попытки незаконного проникновения на судно.
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