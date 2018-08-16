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Украинские шахтеры устроили «бунт»
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На Украине пять шахтеров отказались выходить на поверхность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятеро шахтеров на подконтрольной Киеву территории Донецкой области отказываются выходить на поверхность и требуют погасить задолженность по зарплате, сообщил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Накануне он сообщил, что горняки трех шахт государственного предприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области остановили работу из-за задолженности по заработной плате.
По словам Волынца, пять шахтеров этого предприятия находятся на глубине 900 метров с утра среды. Еще ряд работников продолжили забастовку перед зданием "Мирноградугля".
"Продолжается забастовка", — сказал Волынец "Общественному ТВ". Его слова приводятся на сайте телеканала.
Он отметил, что переговоры, прошедшие накануне между бастующими и руководством шахты, закончились ничем.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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