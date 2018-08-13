Ющенко рассказал, что мешает Украине «победить» РФ

«Вы уже рабы»: Ющенко рассказал, что мешает Украине «победить» Россию

По его мнению, причиной "аннексии" Крыма и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа. Он подчеркнул, что в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа.

При этом Ющенко признал, что моментального решения конфликта на востоке Украины не существует.

"С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа", — заявил экс-президент.

Ющенко также обозначил ключевые ошибки киевских властей. По его мнению, у действующего украинского руководства нет четкого плана действий, нет документов, которые регламентировали стратегию и давали политические дефиниции, которые позволили бы "одержать победу".

Помимо этого, Ющенко обратил внимание на тесные экономические связи Украины и России.

"Россия в 2014 году первый торговый партнер (Украины — Прим. ред.), в 2015, в 2016, в 2017. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?", — заявил он.

Экс-президент назвал такие действия несимметричными и неадекватными.

По его мнению, украинское руководство также пренебрегает некоторыми дипломатическими инструментами, которыми располагает.

"В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы".