Ещё
Ющенко рассказал, что мешает Украине «победить» РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вы уже рабы»: Ющенко рассказал, что мешает Украине «победить» Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде" рассказал, какие ошибки руководства страны мешают "победить Россию".
По его мнению, причиной "аннексии" Крыма и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа. Он подчеркнул, что в военных конфликтах ключевую роль играет дух народа.
При этом Ющенко признал, что моментального решения конфликта на востоке Украины не существует.
"С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа", — заявил экс-президент.
Ющенко также обозначил ключевые ошибки киевских властей. По его мнению, у действующего украинского руководства нет четкого плана действий, нет документов, которые регламентировали стратегию и давали политические дефиниции, которые позволили бы "одержать победу".
Помимо этого, Ющенко обратил внимание на тесные экономические связи Украины и России.
"Россия в 2014 году первый торговый партнер (Украины — Прим. ред.), в 2015, в 2016, в 2017. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?", — заявил он.
Экс-президент назвал такие действия несимметричными и неадекватными.
По его мнению, украинское руководство также пренебрегает некоторыми дипломатическими инструментами, которыми располагает.
"В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы".
Среди других ошибок действующей власти он перечислил девальвацию национальной валюты в 350%, вторую в мире инфляцию — 48,5% и самую большую в Европе миграцию со времен Второй мировой. Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце24
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля18
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие93
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле120
Сын депутата убил целую семью480
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение