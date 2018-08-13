Саакашвили рассказал о первом бизнесе Порошенко

«У него (Порошенко) был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон», — передает слова Саакашвили издание «Страна.ua».

Михаил Саакашвили и Петр Порошенко окончили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Порошенко окончил КНУ в 1989 году, Саакашвили — в 1992. По словам грузинского политика, в студенческие времена будущего президента Украины интересовали только деньги.

Вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль. Для студентов это были большие деньги, отметил Саакашвили.