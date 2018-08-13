Кто станет следующим президентом Украины

Абсолютный лидер по популярности среди политиков Украины Юлия Тимошенко . Ее рейтинг более чем вдвое превышает рейтинг действующего президента Порошенко — половина населения страны не собирается голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Однако шансы на второй срок у «шоколадного короля» сохраняются, и помочь ему в этом должен кандидат от Юго-Востока.

Первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта 2019 года, однако избирательная кампания уже в разгаре: заявила о своем участии Юлия Тимошенко, началось формирование предвыборного штаба Петра Порошенко. Попробуем разобраться в расстановке сил за восемь месяцев до голосования.

Действующий президент

Президент Петр Порошенко совершенно точно настроен на второй срок и видит своей задачей сделать необратимыми проводимые в стране реформы. Но положение у него неоднозначное.

С одной стороны, он сосредоточил в своих руках огромные ресурсы — и административные, и финансовые, и медийные. С другой, по данным социологов, занимает в рейтинге кандидатов на пост главы государства пятое-шестое место, уступая в некоторых опросах даже комику Владимиру Зеленскому

При этом антирейтинг Порошенко достигает 50%, причем он «деятельный»: по данным фокус-групп, речь идет о людях, которые будут против него активно агитировать.

С такой всенародной ненавистью не сталкивался, пожалуй, даже Виктор Янукович в дни Майдана.

Наконец, действующий президент не имеет почти никакой внешней поддержки — к нему есть претензии и в ЕС , и у обеих партий в США , не говоря уже о России

Судя по медиа-кампании, команда Порошенко делает ставки на следующие темы:

— Автокефалия украинской православной церкви . Неясно, как этот вопрос в принципе можно решить в рамках церковных канонов, но тема все равно будет раскручиваться.

— Закрепление в Конституции стремления Украины к членству в НАТО и ЕС. Ранее эксперты предполагали, что для этого проведут референдум, который совпаст с первым туром выборов. Такой ход позволил бы мобилизовать сторонников европейского и евроатлантического выбора.

— Децентрализация. Эта реформа является одной из наиболее популярных. Правда, местные элиты, будучи вполне ей удовлетворены, не настроены на агитацию за ее инициатора.

В целом президент делает ставку на сторонников европейского выбора и националистов. Наиболее вероятный вариант его победы — выход во второй тур с представителем «Оппозиционного блока» и повторение сценария выборов 1996/1999 годов — реформатор против реваншиста.

Юлия Тимошенко

Тимошенко удалось оправиться после поражения во втором туре президентских выборов 2010 года (это первый такого рода случай в истории Украины), и сейчас она безусловный лидер гонки. Правда, рост ее поддержки остановился и непонятно, каковы резервы. Опыт показывает, что Тимошенко резко наращивает рейтинг в день выборов, но будет ли это правило работать сейчас — неизвестно. Антирейтинг у нее тоже серьезный — 25-40% (по разным данным), во втором туре это обстоятельство может оказаться решающим.

Внешнеполитический статус Тимошенко также неясен. В США и ЕС ее считают «агентом Путина» на том основании, что с Путиным ей не раз удавалось договориться. Сама «оранжевая принцесса» пытается позиционировать себя как сторонника Трампа и даже выступила как противник Сороса, а вот ее отношение к России остается неопределенным. С одной стороны, Тимошенко действительно один из немногих договороспособных украинских политиков, с другой, победив, она попадет в «ловушку Трампа» и должна будет демонстрировать непримиримость в борьбе с «агрессором». Да и намерение «расстрелять Донбасс из ядерного оружия» ей еще обязательно припомнят.

Тимошенко выдвинула программу «Новый курс Украины». Она предполагает опору на собственные силы, формирование элементов корпоративного государства и создание парламентской республики (в целом Тимошенко считают склонной к перонизму и ей льстит сравнение с Эвитой Перон ). Интересно, что программа создается в условиях широкого экспертного обсуждения без какого-то давления со стороны самой Тимошенко. Впрочем, рост ее рейтинга определяется не позитивной частью программы, а резкой критикой власти за очевидные провалы в самых разных сферах.

Основная ставка идет на избирателей, поддержавших Майдан, но разочарованных его результатами. Как ни парадоксально, но это в основном те же самые люди, которые обеспечили победу Порошенко в первом туре выборов 2014 года.

Кандидат от Юго-Востока

Рейтинги этих политиков не так уж низки — в сумме они набирают даже больше, чем Юлия Тимошенко. Другое дело, что на арифметическую сумму рассчитывать не приходится — даже если Рабинович и Мураев призовут голосовать за Бойко, значительная часть их сторонников этому призыву не последует. Отношение к «Оппозиционному блоку» даже на Юго-Востоке неоднозначное, хотя это единственная парламентская партия, чья риторика четко ориентирована на жителей русскоговорящих регионов.

Сейчас ситуация принципиально иная, чем в предыдущие годы. Примерного равенства голосов Юго-Востока и Запада больше нет, потому любой кандидат от Юго-Востока обречен на поражение. Перед ними стоит сложный выбор.

Вариант один: сыграть в игру администрации президента и выдвинуть единого кандидата, который станет удобным спарринг-партнером для кандидата от Майдана (неважно, будет это Порошенко или кто-то другой) во втором туре. Последствия для оппозиции при этом будут, скорее всего, катастрофическими — разочарование в Партии регионов дополнится разочарованием в ее «наследниках».

Вариант два: поступить так, как предлагает киевский журналист Вячеслав Чечило: «Сейчас не нужно выдумывать „единого кандидата“, а нужно делать как раз противоположное — идти на президентские выборы пестрой толпой. Важно нарастить узнаваемость и застолбить за собой электорат, предложить „своего“ кандидата для каждого — от упоротых „ватников“ до разочаровавшихся свидетелей Майдана. И уже с этим багажом идти на выборы парламентские. Идти побеждать».

«Американские племянники»

США на этих выборах будут делать ставку сразу на нескольких кандидатов. Однозначного фаворита нет, как нет и единства в «вашингтонском обкоме» нет В наличии как минимум два политика, подготовленных не без участия американцев — певец Святослав Вакарчук и бывший министр обороны Анатолий Гриценко . Их рейтинги довольно высоки — Гриценко сейчас занимает третье место, а Вакарчук — седьмое, но до того, как в опросники включили Владимира Зеленского, претендовал на второе-третье.

Какие бы надежды не связывали с ними в США, на Украине эти политики считаются «техническими кандидатами», чья задача — оттянуть голоса у Тимошенко (правда, по данным социологов, Вакарчук отбирает голоса и у Порошенко тоже). И хотя кампания Вакарчука ведется довольно профессионально, а Гриценко систематически демонстрирует высокий уровень поддержки за счет очень удачного имиджа «честного полковника», есть серьезные сомнения в их избираемости.

Понятно, что Вакарчук пока что отказывается от чести стать кандидатом в президенты в соответствии с замыслом своих политтехнологов, — точно так же отказывался от шапки Мономаха Борис Годунов , а от клобука Патриарха — Никон. Но у него действительно нет мотивации для участия в выборах — он достаточно реализовался в музыке, депутатом уже был и ушел из Рады именно потому, что политика — не его. При этом реализация высокой популярности артиста в виде высокого рейтинга на выборах — нетривиальная политтехнологическая задача. Успех Рейгана и Шварценеггера тут скорее исключение, чем правило.

Что касается Гриценко, то он не умеет работать с людьми и не доверяет профессионалам (его персональный штаб составляют члены семьи). Поэтому на выборах ему не удается подтвердить свои высокие рейтинги, существующие между выборами. Недаром он запомнился лозунгом «Первый непроходной».

Радикальная альтернатива

Есть еще два «технологических кандидата», имеющих, правда, чисто украинское происхождение.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко претендует на ту же часть электората, что и Юлия Тимошенко. Считается, что его поддерживает Ринат Ахметов , а сам политический проект инспирирован администрацией президента. Таким образом, Ляшко является частью схемы, при которой Порошенко выходит во второй тур вместе с Бойко. При этом его поддержка находится на довольно высоком уровне.

Другой кандидат такого рода — актер Владимир Зеленский. Подобно Вакарчуку, он не имеет явной мотивации для участия в выборах, а роль президента Украины уже сыграл — в комедийном сериале «Слуга народа». Но сейчас комик демонстрирует неплохие рейтинги, и предполагается, что Зеленского поддерживает Игорь Коломойский , цель которого — убрать с дистанции Вакарчука (это может быть выгодно и Тимошенко, и Порошенко, у которых певец отбирает голоса). Если Вакарчук откажется от выдвижения с учетом падения поддержки избирателей, функция Зеленского в кампании будет исчерпана.

Кто еще?

Помимо перечисленных персонажей, других серьезных кандидатов на пост президента Украины сейчас нет.

Иногда в аналитических выкладках фигурирует лидер «Национального корпуса» — «белый вождь» Андрей Билецкий , но рейтинг радикальных националистов находится на уровне 1-2%.

Ветераны АТО не сложились в самостоятельную силу с собственными лидерами. А те из них, кто уже прошел в парламент, производят негативное впечатление даже на остальных ветеранов.

Масштабные Крестные ходы, которые организует Украинская православная церковь (МП) уже три года подряд, заставляет многих аналитиков задумываться о ее мобилизационных возможностях. Называется даже фамилия политика и бизнесмена Вадима Новинского (удостоившегося от Порошенко характеристики «сука православная»). Однако не похоже, чтобы Новинский всерьез собирался бороться за президентское кресло, тем более, что УПЦ это все-таки церковь, а не партия.

Впрочем, мало ли что изменится на Украине за следующие восемь месяцев.