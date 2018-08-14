Ещё
Порошенко заподозрили в желании сбежать за границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине Порошенко заподозрили в желании сбежать за границу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Политические эксперты на Украине не верят в победу Петра Порошенко на будущих президентских выборах.
Президент Украины Петр Порошенко готовит побег из страны сразу после выборов. К таким выводам пришел политический аналитик и эксперт Дмитрий Корнейчук. Своими мыслями он поделился в социальных сетях.
>> «Вы уже рабы, победа вам не нужна»
Корнейчук предположил, что требования ужесточить правила получения субсидий, где учитывается доход всех членов семьи, в том числе и непрописанных в квартире, является аферой президента. После такого, по мнению эксперта, выход у Порошенко один — побег за границу.
ТК «Звезда»: последние новости
Капитан заблокированного в Херсоне российского судна заявил о наличии разрешения на вход в порт Вы уже рабы — Ющенко рассказал об отсутствии у украинцев сплоченности В Верховной раде поставили под сомнение лозунг «Слава Украине!»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США314
США устроили провокацию у Крымского моста709
Порнозвезду лишили депутатской пенсии10
Лукашенко разнес кабинет56
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие133
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение