На Украине Порошенко заподозрили в желании сбежать за границу

Политические эксперты на Украине не верят в победу Петра Порошенко на будущих президентских выборах.

Президент Украины Петр Порошенко готовит побег из страны сразу после выборов. К таким выводам пришел политический аналитик и эксперт Дмитрий Корнейчук . Своими мыслями он поделился в социальных сетях.

Корнейчук предположил, что требования ужесточить правила получения субсидий, где учитывается доход всех членов семьи, в том числе и непрописанных в квартире, является аферой президента. После такого, по мнению эксперта, выход у Порошенко один — побег за границу.